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У Техасі розбився вертоліт, загинули три людини

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 15:08
Фото: місце події (sheriffstx.org)
Фото: місце події (sheriffstx.org)

Причини авіакатастрофи встановлюються

У понеділок, 5 листопада, під час аварії вертольота Bell 206B в штаті Техас загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал ABC.

Як повідомляється, авіакатастрофа сталася приблизно в 25 км від міста Ювалде, загинули Уїлл Байлер і його дружина Бейлі Акерман, а також пілот Джеральд Лоуренс.

За даними телеканалу, молодята зіграли весілля 3 листопада на сімейному ранчо Байлера. Причини авіакатастрофи з'ясовуються, родичка Лоуренса повідомила, що він був досвідченим пілотом, мав звання армійського капітана і служив під час війни у В'єтнамі.

Відзначимо, раніше на півночі штату Нью-Йорк сталася аварія, в ході якої зіткнулися щонайменше два автомобілі, в результаті чого загинули 20 осіб.

Видання Chron повідомило, що однією з машин, що потрапила в ДТП, був лімузин, в якому їхали учасники весілля. Зазначалося, що проблема перехрестя, на якому вже відбувалися великі аварії, обговорювалася ще сім років тому. Однак з тих пір влада нічого не зробили для того, щоб запобігти подальші інциденти.

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