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Українку визнали найкращою дзюдоїсткою світу за останні 2 роки

Понеділок 28 грудня 2020 20:10
Українку визнали найкращою дзюдоїсткою світу за останні 2 роки
Фото: Дарина Білодід (facebook.com/UkraineJudoFederation)
Автор: Вера Олейник

Чергове досягнення 20-річної спортсменки

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) визначила найкращу дзюдоїстку 2019-2020 років. Нею стала українка Дарина Білодід.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У боротьбі за звання спортсменка обійшла таких іменитих суперниць як японок Абе Уту та Соне Акіру, француженку Кларісс Агбеньєну і канадку Крісту Дегучі.

Минулого року Білодід у категорії до 48 кг завоювала звання чемпіонки світу, чемпіонки Європи і переможниці ІІ Європейських ігор, а також золото Grand Slam в Абу-Дабі. Вона стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо в історії цього виду спорту.

У поточному році українка тріумфувала на турнірі Grand Slam в Парижі, а потім, змінивши вагову категорію на 52 кг, посіла третє місце на аналогічному турнірі в Будапешті.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виступає в дисципліні стрибків у довжину, потрапила у світову номінацію Висхідна зірка за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).

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