Українки завоювали дві медалі на етапі Кубка світу з велотреку

Фото: Олена Старікова (noc-ukr.org)

В активі наших спортсменок срібна і бронзова нагороди

Українські спортсмени двічі підіймалися на п'єдестал пошани в рамках п’ятого етапу світового Кубка з велотреку, який завершився у Кембриджі (Нова Зеландія). Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

В індивідуальному спринті звання віце-чемпіонки здобула Олена Старікова. Бронзова нагорода на рахунку Любові Басової, яка стала третьою у кейріні.

Вітаємо українку Любов Басову з бронзовою нагородою у кейріні на п'ятому етапі Кубка світу з велотреку у Новій Зеландії!!! pic.twitter.com/3AaydiGEJX — НОК України (@OlympicUA) 20 січня 2019 р.

Як зазначає видання Xsport, Старикова вдруге в кар'єрі піднялася на п'єдестал спринту етапі Кубка світу після бронзи в Берліні, а Басова вперше в сезоні Кубка світу завоювала медаль в кейріні.

Шостий і останній етап Кубка світу відбудеться в Гонконгу з 25 по 27 січня 2019 року.

Нагадаємо, раніше українська спортсменка Старікова фінішувала другою у гонці на швидкість (500м) на чемпіонаті Європи у Глазго.