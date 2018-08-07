Українка Старікова здобула друге срібло на чемпіонаті Європи з велотреку

Це третя нагорода для збірної України

Українська спортсменка Олена Старікова фінішувала другою у гонці на швидкість (500м) на чемпіонаті Європи у Глазго. Про це повідомляє прес-служба Національного комітету України.

Старикова показала другий час - 53.582 секунди, поступившись росіянці Дарині Шмельовій.

Це друга срібна нагорода для Олени Старіковіої і загалом третя для збірної України з велотреку. Раніше Старікова взяла срібло в командному спринті разом з Любов'ю Басовою, а в індивідуальній гонці на 15 км (скретч) Роман Гладиш завоював золоту мендаль.

Чемпіонат Європи з велотреку проходить в рамках чемпіонату Європи з літніх видів спорту. Станом на 6 серпня на рахунку України вже 13 нагород - 4 золота, 8 срібла і 1 бронза.