Украинки завоевали две медали на этапе Кубка мира по велотреку

Фото: Елена Старикова (noc-ukr.org)

В активе наших спортсменок серебряная и бронзовая награды

Украинские спортсмены дважды поднимались на пьедестал почета в рамках пятого этапа мирового Кубка по велотреку, который завершился в Кембридже (Новая Зеландия). Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В индивидуальном спринте звание вице-чемпионки получила Елена Старикова. Бронзовая награда на счету Любови Басовой, которая стала третьей в кейрине.

Вітаємо українку Любов Басову з бронзовою нагородою у кейріні на п'ятому етапі Кубка світу з велотреку у Новій Зеландії!!! pic.twitter.com/3AaydiGEJX — НОК України (@OlympicUA) 20 січня 2019 р.

Как отмечает издание Xsport, Старикова во второй раз в карьере поднялась на пьедестал спринта этапе Кубка мира после бронзы в Берлине, а Басова впервые в сезоне Кубка мира завоевала медаль в кейрине.

Шестой и последний этап Кубка мира состоится в Гонконге с 25 по 27 января 2019 года.

Напомним, ранее украинская спортсменка Старикова финишировала второй в гонке на скорость (500м) на чемпионате Европы в Глазго.