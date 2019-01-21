ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украинки завоевали две медали на этапе Кубка мира по велотреку

Новости » Спорт    21.01.2019 - 11:22
Украинки завоевали две медали на этапе Кубка мира по велотреку
Фото: Елена Старикова (noc-ukr.org)

В активе наших спортсменок серебряная и бронзовая награды

Украинские спортсмены дважды поднимались на пьедестал почета в рамках пятого этапа мирового Кубка по велотреку, который завершился в Кембридже (Новая Зеландия). Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В индивидуальном спринте звание вице-чемпионки получила Елена Старикова. Бронзовая награда на счету Любови Басовой, которая стала третьей в кейрине.

 

Как отмечает издание Xsport, Старикова во второй раз в карьере поднялась на пьедестал спринта этапе Кубка мира после бронзы в Берлине, а Басова впервые в сезоне Кубка мира завоевала медаль в кейрине.

Шестой и последний этап Кубка мира состоится в Гонконге с 25 по 27 января 2019 года.

Напомним, ранее украинская спортсменка Старикова финишировала второй в гонке на скорость (500м) на чемпионате Европы в Глазго.

Свитолина второй год подряд сыграет в 1/4 финала Australian Open Украинские биатлонисты в эстафете показали лучший результат в сезоне
Новости Украины гонкиНОК Украинысоревнованиявелотрек
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь