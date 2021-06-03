Костюк перемогла у другому колі Ролан Гаррос, у третьому раунді турніру дві українки

Українка Марта Костюк здолала китаянку Сайсай Чжен у другому раунді Ролан Гаррос у Парижі. У наступний етап ґрунтового турніру вийшло дві українки.

Попри перемогу у двох сетах, матч Марти розтягнувся на більш ніж півтори години через серйозну боротьбу і велику кількість розіграшів в деяких геймах. Марта віддала за два сети сім геймів, але в підсумку змогла розібратися з суперницею - 6:3, 6:4.

У третьому раунді турніру Костюк зіграє або з росіянкою Варварою Грачовою, або з італійкою Камілою Джорджі. Матч Марти відбудеться в суботу, 5 червня.

Відзначимо, що переможниця Ролан Гаррос отримає 1,6 мільйона євро призових і 2 тисячі очок в рейтинг WTA. За вихід до третього раунду Костюк і Світоліної гарантовані 130 рейтингових очок і по 126 тисяч євро призових грошей.