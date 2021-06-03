Костюк перемогла у другому колі Ролан Гаррос, у третьому раунді турніру дві українки
Українка Марта Костюк здолала китаянку Сайсай Чжен у другому раунді Ролан Гаррос у Парижі. У наступний етап ґрунтового турніру вийшло дві українки.
Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.
Попри перемогу у двох сетах, матч Марти розтягнувся на більш ніж півтори години через серйозну боротьбу і велику кількість розіграшів в деяких геймах. Марта віддала за два сети сім геймів, але в підсумку змогла розібратися з суперницею - 6:3, 6:4.
У третьому раунді турніру Костюк зіграє або з росіянкою Варварою Грачовою, або з італійкою Камілою Джорджі. Матч Марти відбудеться в суботу, 5 червня.
Відзначимо, що переможниця Ролан Гаррос отримає 1,6 мільйона євро призових і 2 тисячі очок в рейтинг WTA. За вихід до третього раунду Костюк і Світоліної гарантовані 130 рейтингових очок і по 126 тисяч євро призових грошей.
Нагадаємо, вчора Ролан Гаррос покинула Українка Ангеліна Калініна. Вона значно програла американці в другому раунді турніру.
Крім того, Еліна Світоліна вийшла до третього раунду турніру Ролан Гаррос, перемігши американку Енн Лі.