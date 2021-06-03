ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Костюк перемогла у другому колі Ролан Гаррос, у третьому раунді турніру дві українки

Новость на русском →
Четвер 03 червня 2021 14:13
Костюк перемогла у другому колі Ролан Гаррос, у третьому раунді турніру дві українки Фото: українська тенісистка Марта Костюк (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Українка Марта Костюк здолала китаянку Сайсай Чжен у другому раунді Ролан Гаррос у Парижі. У наступний етап ґрунтового турніру вийшло дві українки.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Попри перемогу у двох сетах, матч Марти розтягнувся на більш ніж півтори години через серйозну боротьбу і велику кількість розіграшів в деяких геймах. Марта віддала за два сети сім геймів, але в підсумку змогла розібратися з суперницею - 6:3, 6:4.

У третьому раунді турніру Костюк зіграє або з росіянкою Варварою Грачовою, або з італійкою Камілою Джорджі. Матч Марти відбудеться в суботу, 5 червня.

Відзначимо, що переможниця Ролан Гаррос отримає 1,6 мільйона євро призових і 2 тисячі очок в рейтинг WTA. За вихід до третього раунду Костюк і Світоліної гарантовані 130 рейтингових очок і по 126 тисяч євро призових грошей.

Нагадаємо, вчора Ролан Гаррос покинула Українка Ангеліна Калініна. Вона значно програла американці в другому раунді турніру.

Крім того, Еліна Світоліна вийшла до третього раунду турніру Ролан Гаррос, перемігши американку Енн Лі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Теннис Марта Костюк
NEWS
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях