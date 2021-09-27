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Bloomberg: iPhone 14 отримає абсолютно новий дизайн

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Понеділок 27 вересня 2021 12:44
Bloomberg: iPhone 14 отримає абсолютно новий дизайн Фото: iPhone 13 став мінорним оновленням в лінійці смартфонів Apple (скрін відео ютуб Apple)
Автор: Сергей Новиков

Лінійка смартфонів iPhone 14, яка вийде в наступному році, отримає абсолютно новий дизайн. Нинішнє покоління iPhone 13 скоріше є "безпечною моделлю" для переходу з iPhone 11 і більш ранніх версій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку оглядача Марка Гурмана в Bloomberg.

За його словами, в iPhone 14 очікується повний редизайн, а інженери Apple працюють над великими змінами, які вимагають більше часу. Він також зазначив, що вийдуть абсолютно нові iPhone початкового і професійного рівня.

Відзначимо, раніше інші аналітики виступили з припущеннями про те, що Apple відмовиться від "чубчика" в своїх смартфонах. Замість цього буде отвір у екрані для фронтальної камери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple представить нові AirPods і MacBook Pro до кінця 2021 року.

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