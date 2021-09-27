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Samsung скасував жовтневу презентацію. Вихід Galaxy S21 FE під загрозою

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Сеул, Понеділок 27 вересня 2021 12:18
Samsung скасував жовтневу презентацію. Вихід Galaxy S21 FE під загрозою Фото: вихід нового смартфона Samsung під загрозою (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Південнокорейська компанія Samsung скасувала заплановану на жовтень презентацію Galaxy S21 Fan Edition (FE) Unpacked. Схоже, вихід середньобюджетного смартфона опинився під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс GizmoChina.

Очікувалося, що Galaxy S21 FE зможе дебютувати вже в жовтні, але, згідно з останньою інформацією, Samsung розглядає можливість взагалі не випускати цей смартфон.

За словами офіційного представника компанії, причина скасування полягає в тому, що нинішній флагман Galaxy Z Flip 3 продається занадто добре. Інша проблема, яка призвела до відмови від S21 FE, - це поточна глобальна проблема нестачі мікросхем.

Видання пише, що ці заяви можуть стосуватися тільки Південної Кореї, оскільки раніше профільні ресурси писали про те, що Galaxy S21 FE буде випущений на обмежених ринках, зокрема, в США і Європі.

Нагадаємо, в серпні Samsung представив Galaxy Z Flip 3 на флагманському процесорі Snapdragon 888 за агресивною ціною в 999 доларів.

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