Netflix локалізовано в Україні

Американська компанія Netflix, постачальник фільмів і серіалів, локалізована в Україні. Також компанія запустила сайт на українському домені та українськомовні сторінки у Facebook і Instagram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook .

"Ми отримали листа від Netflix з тим, що на платформі вже є український інтерфейс. Також компанія офіційно запустила домен netflix.ua та українськомовні сторінки у Facebook і Instagram", - повідомив він.

За його словами, "обіцяють ще більше дубляжу та субтитрів українською".

Згідно з листом від представника Netflix, яке оприлюднив Федоров, для передплатників вже доступні український призначений для користувача інтерфейс (Ul), анотації заголовків українською мовою, а також серіали і фільми з українськими субтитрами і дублюванням.