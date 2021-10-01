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Netflix локалізовано в Україні

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Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 11:26
Netflix локалізовано в Україні Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Американська компанія Netflix, постачальник фільмів і серіалів, локалізована в Україні. Також компанія запустила сайт на українському домені та українськомовні сторінки у Facebook і Instagram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

"Ми отримали листа від Netflix з тим, що на платформі вже є український інтерфейс. Також компанія офіційно запустила домен netflix.ua та українськомовні сторінки у Facebook і Instagram", - повідомив він.

За його словами, "обіцяють ще більше дубляжу та субтитрів українською".

Згідно з листом від представника Netflix, яке оприлюднив Федоров, для передплатників вже доступні український призначений для користувача інтерфейс (Ul), анотації заголовків українською мовою, а також серіали і фільми з українськими субтитрами і дублюванням.

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