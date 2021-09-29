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Південна Корея розпочне комерційне використання аеротаксі у 2025 році

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Південна Корея, Середа 29 вересня 2021 15:56
Південна Корея розпочне комерційне використання аеротаксі у 2025 році Фото: Південна Корея розпочне комерційне використання аеротаксі у 2025 році (ehang.com)
Автор: Сергій Пишкін

Тестове комерційне використання аеротаксі у Південній Кореї заплановано на кінець 2025 року. Масова експлуатація розпочнеться вже до 2035 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Koreatimes.

Компанія UAM планує розпочати масову експлуатацію аеротаксі до 2035 року. Протягом десяти років виробник перевірятиме тестові пілотовані польоти. Починаючи з 2025 року в послугах аеротаксі також братиме участь "менеджер з безпеки", а вже з 2030 року компанія перевірятиме віддалене керування транспортом. Повністю автономні польоти почнуться вже у 2035 році.

Зазначається, що таксі літатимуть на висоті від 300 до 600 метрів, а пасажири матимуть змогу дістатися місця призначення в рази швидше, ніж на автомобілі.

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