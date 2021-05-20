"Ювентус" отримав Кубок Італії в грі з " Атлантою"

Футболіст "Ювентуса" обіграли "Атланту" у фіналі Кубка Італії. Гра завершилася з рахунком 2:1. Команда стала володарем нагороди в 14 раз.

Голи забили: Деян Кулусевскі (31), Федеріко К'єза (73) - Руслан Малиновський (41). На 88-й хвилині червону картку отримав півзахисник "Атланти" Йосип Ілічіч.

На 41-й хвилині першого тайму українець Малиновський забив гол, який дозволив "Аталанті" відігратися після пропущеного м'яча від гравця" Ювентуса " Деяна Кулусевскі, проте він не врятував команду.

Півзахисник "Атланти" Олексій Міранчук вийшов на поле на 83-й хвилині, замінивши Робіна Госенса.

Шість разів команда програвала у фіналі. "Атланта" перемагала в турнірі тільки одного разу - в 1963 році. Клуб вчетверте програв у фіналі.