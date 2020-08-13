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В Мінську в офіси "Яндекса" і Uber увірвалися невідомі люди зі зброєю

Мінськ, Четвер 13 серпня 2020 13:49
В Мінську в офіси "Яндекса" і Uber увірвалися невідомі люди зі зброєю
Фото: офіс "Яндекса" (citydog by)
Автор: Анастасия Рокитна

Там відбуваються обшуки

Сьогодні в мінські офіси "Яндекс.Таксі" та Uber увірвалися невідомі люди в чорному одязі і зі зброєю. Там відбуваються обшуки.

Про це заявили в прес-службах "Яндекс.Таксі" Uber, передає Onliner.

Офіси розташовані в різних частинах міста, компанії намагаються дізнатися подробиці і причини того, що відбувається.

Нагадаємо, під час масштабних акцій протестів в Білорусі, які почалися 9 серпня, в Мінську перестали працювати сервіси "Яндекс.Таксі" і Uber. Також блокували сайти медіа, а саме "Наша Ніва", "NEХТА", TUT.BY, "Белсат".

Зазначимо, в Білорусі відключали інтернет по всій країні, офіційна влада назвала це кібератакою.

Нагадаємо, на тлі протестів в Білорусі до масового страйку приєднався БелАЗ (Білоруський автомобільний завод), співробітники вийшли з вимогою проведення чесних виборів.

Додамо, про ситуацію в Білорусі йдеться в матеріалі "Час бунту: до чого приведуть протести проти Лукашенка в Білорусі".

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