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В Україні на вихідних очікується до +19

Новини » Суспільство    05.04.2019 - 11:28
В Україні на вихідних очікується до +19
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У південних областях та на Закарпатті очікується до 19 градусів тепла

Погода в Україні 6-7 квітня очікується суха і сонячна. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

За її словами, вночі в Україні очікується +8 градусів, лише у східних областях вночі температура буде нижче.

Протягом дня потеплішає до +17 градусів, у південних областях та на Закарпатті до +19 градусів. При цьому південно-східний вітер може бути з поривами.

У Києві 6-7 квітня очікується до +15.

В Україні на вихідних очікується до +19

Нагадаємо, 5 квітня опадів не очікується на всій території країни. Вітер переважно південно-східний (на Лівобережжі - західний), 5-10 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від +2 до -3, вдень +11-16, у східних областях +8-13 градусів; у Закарпатській області вночі +4-9, вдень +16-21 градусів.

Додамо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко погода в Україні в найближчі дні буде ясною, однак у деяких районах посилиться вітер і будуть дощі. В суботу-неділю, 6-7 квітня, в Україні потеплішає ще на декілька градусів, що переважатиме сонячна погода.

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