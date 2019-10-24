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В Україні завтра потеплішає до +22

Новини » Суспільство    24.10.2019 - 17:19
В Україні завтра потеплішає до +22
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вночі та в першій половині дня очікується туман

У п'ятницю, 25 жовтня, погода в Україні буде без опадів, також очікується туман, температура +22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського Гідрометцентру у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 25 жовтня в Україні без опадів. Вночі та в першій половині дня очікується туман, видимість становитиме 200-500 метрів.

Вітер південний, 3-8 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +4 +9, вдень +13 +18 градусів. На крайньому заході країни стовпчики термометрів піднімуться до +17 +22 градусів.

В Україні завтра потеплішає до +22Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що в найближчі вихідні будуть останні теплі дні. За її словами, до кінця тижня опади малоймовірні.

Крім того, 24 та 25 жовтня у більшості районів західних, північних, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Додамо, що з-за сильного туману і низької видимості кілька українських аеропортів затримують рейси. зокрема, затримки спостерігаються в аеропортах "Київ", "Харків", "Миколаїв", "Львів".

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