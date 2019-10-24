В Україні завтра потеплішає до +22

Вночі та в першій половині дня очікується туман
У п'ятницю, 25 жовтня, погода в Україні буде без опадів, також очікується туман, температура +22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського Гідрометцентру у Facebook.
Як повідомляють синоптики, 25 жовтня в Україні без опадів. Вночі та в першій половині дня очікується туман, видимість становитиме 200-500 метрів.
Вітер південний, 3-8 м / с.
Температура повітря вночі становитиме +4 +9, вдень +13 +18 градусів. На крайньому заході країни стовпчики термометрів піднімуться до +17 +22 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що в найближчі вихідні будуть останні теплі дні. За її словами, до кінця тижня опади малоймовірні.
Крім того, 24 та 25 жовтня у більшості районів західних, північних, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Додамо, що з-за сильного туману і низької видимості кілька українських аеропортів затримують рейси. зокрема, затримки спостерігаються в аеропортах "Київ", "Харків", "Миколаїв", "Львів".