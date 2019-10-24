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Синоптик повідомила про останні теплі вихідні осені

Новини » Суспільство    24.10.2019 - 10:33
Синоптик повідомила про останні теплі вихідні осені
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Україні ще буде тепло

Погода в Україні 25 жовтня погіршиться, температура повітря вдень +14+19 градусів, найближчі вихідні обіцяють бути останніми теплими вихідними. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Як зазначається, завтра у більшості областей - без опадів, тумани, вітер південний, слабкий. Температура повітря найближчої ночі +5+11 градусів, завтра вдень +14+19 градусів, на заході +16+22 градуси.

У Києві завтра дощі малоймовірні, тумани, слабкий південний вітер. Температура повітря протягом дня +15+17 градусів.

Синоптик повідомила про останні теплі вихідні осеніФото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

"До кінця тижня погода суттєво не зміниться. Найближчі вихідні обіцяють бути останніми теплими вихідними у жовтнево-листопадовій перспективі, тому використайте це знання для практичної насолоди та користі", - написала вона.

Нагадаємо, з кінця жовтня в Україні суттєво похолодає, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг.

РБК-Україна писало, що ситуація з забрудненням повітря в Києві покращиться орієнтовно наступного тижня. У КМДА пояснили, що густий туман в Києві спричинила температурна інверсія.

В Управлінні екології та природних ресурсів КМДА пояснили, що тривалий час в столиці переважає антициклональний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер або слабкий, або взагалі штиль.

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