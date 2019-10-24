Аеропорти України затримують і скасовують рейси через туман

Фото: туман в аеропорту "Київ" (Facebook)

Про затримки рейсів повідомили в аеропортах Києва, Львова та Харкова

Через сильний туман і низьку видимість кілька українських аеропортів затримують рейси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби аеропортів та місцеві ЗМІ.

Зокрема, в Міжнародному аеропорту "Київ" затримуються рейси Рим (Alitalia), Мінськ (Belavia), Варшава (LOT), Берлін (Wizz Air), Варшава (Wizz Air), Меммінген (Wizz Air), Дортмунд (Wizz Air).

"Рейс з Вільнюса (Wizz Air) був перенаправлений в аеропорт Бориспіль, туди ж трансфером перевезли пасажирів, вилетять зворотним рейсом. Рейс Бергамо-Київ (Ernest) приземлився в аеропорту Львова", - повідомили в прес-службі аеропорту "Київ".

На внутрішніх рейсах авіакомпанії Motor Sich затримуються рейси в Одесу, Запоріжжя і Львів.

У Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького через сильний туман затримуються вильоти рейсів SQP141 Київ (Бориспіль)-Львів, SQP895 Львів-Прага, SQP896 Прага-Львів, SQP142 Львів-Бориспіль.

"Рейс 7132/7131 виконуватиме авіакомпанія Буковина BKV7132/7131. Рейс Львів-Шарм-ель-Шейх відбудеться згідно з планом у 14-25, а рейс Шарм-ель-Шейх-Львів відбудеться з затримкою в 19-15", - йдеться у повідомленні прес-службы аеропорту "Львів".

У Міжнародному аеропорту "Харків" повідомляють про затримку рейсів у Мілан, Рим і Шарм-ель-Шейх.

Рейси з міжнародного аеропорту "Миколаїв" через погодні умови перенесли в міжнародний аеропорт "Одеса". Всіх туристів перевезли автобусами. На сьогоднішній день в аеропорту працює чартерна програма, передають місцеві ЗМІ.

В Івано-Франківському аеропорту через туман два ранкові рейси на Київ перенесли на кілька годин.

Нагадаємо, в Києві сьогодні, 24 жовтня, до кінця доби, а також в першій половині дня п'ятниці, 25 жовтня, утримуватиметься туман.

Також РБК-Україна повідомляло, що 23 жовтня в Міжнародному аеропорту "Львів" та аеропорту "Київ" скасували кілька рейсів.