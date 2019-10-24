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Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

Новини » Суспільство    24.10.2019 - 09:55
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Ілюстративне фото (pixabey.com)

Сьогодні і завтра надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Погода в Україні 25 жовтня сприяє утриманню рівня пожежної небезпеки. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, 24-25 жовтня у більшості районів західних, північних, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 м. По Києву та Київській області 24 жовтня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

За прогнозом Українського Гідрометцентру, у західних областях хмарно, температура повітря вдень досягне +16+19. Крім того, у Закарпатській області очікується +22+24. Центр України теж теплий, вдень температура повітря досягне +17+19, а у східних областях вдень буде +15+18.

В коментарі РБК-Україна заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що зима в Україні очікується тепла, а саме в межах кліматичної норми або вище за норму на 1,5-2 градуси.

Відзначимо, середня температура повітря за три місяці весни 2019 року становила 10,9 градусів тепла, що на 2,7 градусів вище за кліматичну норму. Цьогорічна весна посіла четверту позицію серед найтепліших у Києві з 1881 року.

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