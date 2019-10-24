Київ накриє густий туман

Видимість становитиме 200-500 метрів
У Києві сьогодні, 24 жовтня, до кінця доби, а також в першій половині дня п'ятниці, 25 жовтня, буде утримуватися туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, до кінця доби 24 жовтня з утриманням вночі та в першій половині дня 25 жовтня в столиці очікується туман. Прогнозується, що видимість становитиме 200-500 метрів. Объялен I рівень небезпеки, жовтий.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:
Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що найближчі вихідні будуть останніми теплими днями. За її словами, до кінця тижня опади малоймовірні.
Крім того, 24 та 25 жовтня у більшості районів західних, північних, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.