Київ накриє густий туман

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Видимість становитиме 200-500 метрів

У Києві сьогодні, 24 жовтня, до кінця доби, а також в першій половині дня п'ятниці, 25 жовтня, буде утримуватися туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, до кінця доби 24 жовтня з утриманням вночі та в першій половині дня 25 жовтня в столиці очікується туман. Прогнозується, що видимість становитиме 200-500 метрів. Объялен I рівень небезпеки, жовтий.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що найближчі вихідні будуть останніми теплими днями. За її словами, до кінця тижня опади малоймовірні.

Крім того, 24 та 25 жовтня у більшості районів західних, північних, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.