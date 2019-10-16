В Україні завтра утримається тепла погода

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

По всій Україні очікується +17+24 градусів

Погода в Україні 17 жовтня буде теплою, температура повітря протягом дня буде досягати +17+24 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко Facebook.

За прогнозом синоптика, в усіх областях України буде суха сонячна погода, яка триватиме до кінця тижня. Вдень температура повітря вдень сягатиме +17+24 градуси, вночі +6+12 градусів. У Києві очікується близько +20 градусів тепла вдень.

При цьому Діденко попередила про туманах. Вночі та вранці видимість буде погіршуватися до 300-500 метрів.

"В умовах антициклону, коли вітер слабкий, тумани будуть сприяти накопиченню шкідливих домішок в повітрі. Тому людям з бронхо-легенгевимы проблемами варто бути більш уважними до свого здоров'я в цей період", - повідомила синоптик.

Невелике зниження температури прогнозується у другій половині наступного тижня до +15+17 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що бабине літо закінчиться 24 жовтня, після чого підуть дощі і суттєво похолодає.

Також повідомлялося, що 16 жовтня в Україні попередили про погіршення погоди. Зокрема, в центральних,південних, східних областях та в Карпатському регіоні буде туман.