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Завтра в Україні утримаються заморозки до -12

Новини » Суспільство     23.11.2019 - 15:41
Завтра в Україні утримаються заморозки до -12
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві похолодає до -7

Погода в Україні у неділю, 24 листопада, буде прохолодною через антициклон, який затримається над країною. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

Як прогнозує синоптик, завтра в Україні збережуться нічні заморозки від -4 до -12 градусів морозу. Вдень також буде прохолодно, середня температура коливатиметься від -3 до +4, лише у західних областях та Криму буде від +6 до +9 градусів.

Через антициклон, який збережеться над Україною, опади малоймовірні. Однак у західних, південних та південно-східних областях варто чекати сильного вітру.

У Києві завтра прогнозується також прохолодна погода. Вдень термометри триматимуться в межах нуля, а вночі опустяться до -4...-7 градусів. Буде вітряно, але без опадів.

Крім того, синоптик нагадала, що з 28 листопада в Україні ймовірне невелике потепління.

Завтра в Україні утримаються заморозки до -12

Погода

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через шторм в Азовському морі, який призвів до підтоплення територій, з острова Бірючий довелося евакуювати 5 осіб. Зараз на узбережжі Азовського моря біля Кирилівки зберігається штормова погода, вітер східний 15-18 м/с. Напередодні рятувальники евакуювали з острова Бірючий понад 10 осіб.

Синоптики попередили про погіршення погодних умов Сьогодні в Україні очікуються заморозки до -12
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