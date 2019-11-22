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Через шторм в Азовському морі з острова Бірючий евакуювали 11 людей

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 21:39
Через шторм в Азовському морі з острова Бірючий евакуювали 11 людей
Фото: рятувальна операція (zp.dsns.gov.ua)

Острів виявився відрізаним від суші через підвищення рівня води

В результаті шторму в Азовському морі рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) провели евакуацію 11 осіб з острова Бірючий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС в Запорізькій області.

Повідомляється, що в результаті підвищення рівня води на Федотовій косі в селищі Кирилівка, острів Бірючий залишився відрізаним від суші, так як піщана дорога була вкрита водою.

"Рятувальники доставили на сушу 11 осіб. Медична допомога евакуйованим не знадобилася. Органами місцевої влади організовано їх перевезення на автовокзал Кирилівка", - повідомили в ДСНС.

Як зазначили рятувальники, з 20 по 22 листопада на Азовському узбережжі спостерігалася негода з сильними поривами східного вітру до 28 м/с, висота хвиль 15-20 дм.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Запорізькій області через штормову погоду затопило бази відпочинку в Кирилівці. Затопленими виявилися близько 40 баз відпочинку. В результаті затоплення двоє охоронців бази відпочинку "Мрія" на Федотовій косі не могли самостійно покинути базу. Їх рятувальникам довелося евакуювати.

Також повідомлялося, що в Україні на 23 листопада оголосили штормове попередження. На Приазов'ї прогнозують пориви до 25 м/с.

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