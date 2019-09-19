В Україні очікується погіршення погодних умов

Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Температура повітря опуститься до 0

Погода в Україні вночі 20 і 21 вересня на території країни очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, вночі у п'ятницю, 20 вересня, у Карпатах очікуються заморозки, температура повітря опуститься до 0 +2 градусів.

Вночі в суботу, 21 вересня, в Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту очікуються заморозки. Температура повітря опуститься до 0 +3 градусів (I рівень небезпеки).

Нагадаємо, раніше в Українському Гідрометцентрі повідомили про погіршення погодних умов у другій половині вересня і прихід заморозків у центральні області та Карпати. Заморозки очікуються в гірських районах, а також місцями в Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 вересня в Карпатах випав сніг. На горі Піп Іван Чорногірський була хмарна погода, а також пориви вітру, що досягали швидкості 5-6 м/с. Температура повітря впала до 0.

У свою чергу, синоптик Наталя Діденко дала прогноз погоди на 20 вересня і повідомила, що в Україні буде прохолодно з можливими опадами майже на всій території країни. Також вона зазначила, що ніч на суботу майже на всій території країни місцями можливі заморозки 0 +3 градуси.