В Україні завтра визначать нові зони карантину

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Раніше Кабмін скоротив кількість критеріїв оцінки регіонів до трьох

В Україні завтра, 13 серпня, визначать нові зони карантину. Відповідне питання буде розглянуто на засіданні Центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє прес-служба МОЗ.

"Чергове засідання Центральної комісії ТЕБ та НС призначено на завтра, 13 серпня. На ньому буде прийнято рішення про нового поділу України на зони ризику поширення COVID-19", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, Кабінет міністрів змінив критерії, за якими регіони України класифікуються за "зонам" захворюваності, зокрема замість чотирьох критеріїв, залишили три - заповненість ліжок, тестування, рівень захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні рішення про послаблення у зонах карантину зможуть переглядати не раніше, ніж через 14 днів.

Також повідомлялося, що станом на 12 серпня в Україні до ослаблення карантину не готові Київ і дев'ять областей.