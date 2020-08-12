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В Украине завтра определят новые зоны карантина

Киев, Среда 12 августа 2020 17:58
В Украине завтра определят новые зоны карантина
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Ранее Кабмин сократил количество критериев оценки регионов до трех

В Украине завтра, 13 августа, определят новые зоны карантина. Соответствующий вопрос будет рассмотрен на заседании Центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.

"Очередное заседание Центральной комиссии ТЭБ и ЧС назначено на завтра, 13 августа. На нем будет принято решение о новом разделения Украины на зоны риска распространения COVID-19", - сообщил Степанов.

Напомним, сегодня, 12 августа, Кабинет министров изменил критерии, по которым регионы Украины классифицируются по "зонам" заболеваемости, в частности вместо четырех критериев, оставили три - заполненность коек, тестирование, уровень заболеваний на 100 тысяч населения за 14 дней.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине решение об ослаблении в зонах карантина смогут пересматривать не раньше, чем через 14 дней.

Также сообщалось, что по состоянию на 12 августа в Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и девять областей.

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