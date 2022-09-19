В Україні зареєстрували другий випадок віспи мавп

В Україні зареєстрували другий випадок зараження на мавпячу віспу. Пацієнт помітив висипи ще наприкінці серпня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МОЗ.

"19 вересня в Україні був зареєстрований другий випадок віспи мавп. Наразі пацієнта госпіталізували з наступними симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках", - пише пресслужба МОЗ.

За словами пацієнта, висипи на його тілі почали появлятися ще наприкінці серпня, однак звернувся до лікаря він лише кілька днів тому.

"Саме тому закликаємо всіх, хто має схожі до віспи мавп симптоми, одразу звертатись по медичну допомогу та самоізолюватись. Це важливо, щоб не наражати інших людей на небезпеку", - додає МОЗ.