Віспа мавп вже в Україні: відповіді на головні питання

Сьогодні, 15 вересня 2022 року, стало відомо про перший виявлений випадок віспи мавп в Україні. У травні спалах був зафіксований у багатьох країна світу, в окремих випадках хвороба призводить до летальних випадків.

Український випадок

Міністерство охорони здоров'я заявило, що в Україні лабораторно підтверджено перший випадок віспи мавп. Пацієнт госпіталізований, хвороба протікає в легкій формі.

Захворювання діагностували ПЛР-методом. За словами хворого, у нього не було контактів з носіями, він також не виїжджав за кордон. МОЗ вважає, що зараження сталося в одному з великих міст країни.

"З симптомів у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі", - йдеться в повідомленні.

Як передається віспа мавп

Дане захворювання викликається окремим вірусом віспи мавп. Це зоонозна інфекція, тобто може передаватися від тварин до людини. Вона також поширюється від інфікованої людини до здорової.

Фото: шляхи передачі хвороби (t.me/mozofficial)

Симптоми

Віспа мавп може викликати кілька симптомів. Найбільш поширені - лихоманка, головні, м'язові і болі в спині, занепад сил, збільшення лімфатичних вузлів, висип по тілу, який може тривати до трьох тижнів. Зазвичай висип з'являється на обличчі, долонях, ступнях, в роті, на очах і інших місцях. Дослідження досі тривають, проте в переважній більшості випадків симптоми проходять самі собою.

Фото: симптоми (t.me/mozofficial)

Фото: симптоми (t.me/mozofficial)

Загроза летальних випадків

До групи підвищеного ризику зазвичай відносяться вагітні жінки, діти та особи з ослабленим імунітетом. До більш високого ризику аж до смерті схильні новонароджені і люди з імунодефіцитом.

Ускладнення від віспи мавп зазвичай проявляються у вигляді пневмонії, сплутаності свідомості та проблем із зором. Також можливі виразки і пухлини в прямій кишці. У минулому летальність становила від 1% до 10. Однак показники смертності можуть відрізнятися через низку факторів, таких як доступ до медичної допомоги. Крім того, раніше епіднагляд за цією хворобою був обмеженим, тому цифри летальності можуть бути завищеними.

Лікування

Як правило, застосовується симптоматичне лікування. При появі ознак слід звернутися за медичною допомогою і користуватися засобами захисту, щоб не заражати інших людей.

Рекомендується самоізолюватися, поки виразки на місці висипу не покриються кіркою і під нею не утворюється новий шар шкіри.

Фото: лікування віспи мавп (t.me/mozofficial)

Профілактика

Щоб не заразитися, слід уникати контактів з людьми, у яких є симптоми віспи мавп. Також не можна чіпати предмети зараженого. Рекомендується регулярно мити руки з милом або використовувати дезінфекційні засоби на основі спирту.

Фото: способи профілактики (t.me/mozofficial)

Чи є вакцини

На сьогодні в світі є три вакцини проти віспи мавп, проте їх виробництво і запаси обмежені. Всесвітня організація охорони здоров'я поки не рекомендує масову вакцинацію.