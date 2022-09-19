ua ru
Пн, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чи загрожує Україні епідемія мавпячої віспи: відповідь головного санітарного лікаря

Новость на русском →
Понеділок 19 вересня 2022 15:43
Чи загрожує Україні епідемія мавпячої віспи: відповідь головного санітарного лікаря Фото: Ігор Кузін, головний санітарний лікар України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Нещодавно в Україні зафіксували перший випадок віспи мавп. Однак епідемія захворювання не загрожує країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

Аби уникнути повторення ситуації, яка виникла у 2019 році у Нових Санжарах, в МОЗ вирішили не розкривати регіон, в якому зафіксували перший випадок захворювання. Однак, зазначили, що віспа мавп у пацієнта перебігає в легкій формі.

За словами Кузіна, України не загрожує наразі епідемія мавпячої віспи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 15 вересня в Україні виявили перший випадок віспи мавп. У зв'язку з чим видання відповіло на головні питання щодо захворювання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Епідемія
NEWS
McDonald’s відновлює роботу в Україні: як та коли почнуть відкриватися ресторани
McDonald’s відновлює роботу в Україні: як та коли почнуть відкриватися ресторани
DAILY
Український бліцкриг. Чим армія Путіна може відповісти на наступ ЗСУ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Український бліцкриг. Чим армія Путіна може відповісти на наступ ЗСУ