Чи загрожує Україні епідемія мавпячої віспи: відповідь головного санітарного лікаря
Нещодавно в Україні зафіксували перший випадок віспи мавп. Однак епідемія захворювання не загрожує країні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.
Аби уникнути повторення ситуації, яка виникла у 2019 році у Нових Санжарах, в МОЗ вирішили не розкривати регіон, в якому зафіксували перший випадок захворювання. Однак, зазначили, що віспа мавп у пацієнта перебігає в легкій формі.
За словами Кузіна, України не загрожує наразі епідемія мавпячої віспи.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 15 вересня в Україні виявили перший випадок віспи мавп. У зв'язку з чим видання відповіло на головні питання щодо захворювання.
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