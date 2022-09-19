В Украине зарегистрировали второй случай оспы обезьян

В Украине зарегистрировали второй случай заражения обезьяньей оспой. Пациент заметил сыпь еще в конце августа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минздрава.
"19 сентября в Украине был зарегистрирован второй случай оспы обезьян. Сейчас пациент госпитализирован со следующими симптомами: повышенная температура, сыпь на лице, полости рта, руках", - пишет пресс-служба Минздрава.
По словам пациента, сыпь на его теле начала появляться еще в конце августа, однако обратился к врачу он лишь несколько дней назад.
"Именно поэтому призываем всех, кто имеет похожие на оспу обезьян симптомы, сразу обращаться за медицинской помощью и самоизолироваться. Это важно, чтобы не подвергать других людей опасности", - добавляет Минздрав.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что главный санитарный врач Игорь Кузин объяснил, грозит ли украинцам эпидемия обезьяньей оспы .
Также следует добавить, что первый случай заболевания был зафиксирован 15 сентября. В связи с чем издание ответило на главные вопросы касаемо заболевания.
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