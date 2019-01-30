В Україні зареєстрували новий протитуберкульозний препарат

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Препарат деламанід став доступний для українців з 30 січня 2019

В Україні вперше зареєстровано сучасний протитуберкульозний препарат деламанід (Deltyba). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Центру громадського здоров'я МОЗ на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30 січня 2019 р. № 231, цей інноваційний лікарський засіб другим після бедаквіліну став доступним для пацієнтів із туберкульозом в Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів пропонує Верховній раді України затвердити Загальнодержавну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки.

Нагадаємо, у травні минулого року спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що у зоні проведення ООС можлива екологічна катастрофа і епідемія туберкульозу.

Додамо, у жовтні 2018 року повідомлялося, що вчені розробили принципово новий антибіотик проти туберкульозу.