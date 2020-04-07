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Країна почне працювати за два тижні за умови дотримання карантину, - МОЗ

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 10:55
Країна почне працювати за два тижні за умови дотримання карантину, - МОЗ
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Економіка України може почати відновлюватися вже за два тижні

Українці повинні дотримуватися карантинних обмежень задля якнайшвидшого відновлення нормального життя в країні. Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, дотримання простих протиепідемічних правил значно загальмує процес поширення вірусу, що допоможе швидше повернутися до нормального робочого графіку у країні.

"Дотримуючись карантину, ми рятуємо життя українців, не навантажуємо систему охорони здоров’я і через два тижні ми розпочнемо піднімати економіку нашої країни", - заявив Ляшко.

В іншому випадку Україну може чекати сценарій країн, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19.

"Якщо ми не будемо дотримуватися карантинних заходів, є ризик того, що епідемія буде розвиватися і пік захворюваності може піднятися, це може призвести до негативних наслідків, як в інших країнах світу, коли будуть паралізовані системи охорони здоров’я", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні продовжили карантин до 24 квітня. З 6 квітня уряд значно посилив карантинні обмеження. Зокрема, заборонено знаходитися у громадських місцях без медичної маски та збиратися у групи понад 2 людини.

Також повідомлялося, що карантин в Україні в кінці квітня можуть послабити. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Детальніше про рішення Кабміну - у матеріалі РБК-Україна.

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