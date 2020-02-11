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В Україні запустили гарячу лінію з попередження домашнього насильства

Новини » Суспільство     11.02.2020 - 12:25
В Україні запустили гарячу лінію з попередження домашнього насильства
Фото: Дмитро Дубілет (РБК-Україна)

Замість повноцінного кол-центру працюватиме телефонна лінія на "спільній платформі"

В Україні запустили телефонну гарячу лінію з попередження домашнього насильства за номером 1547. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив міністр, проект запущений за новим принципом - на спільній платформі.

"Завдяки цьому ми запустили лінію досить швидко та заощадили близько 25 млн грн бюджетних коштів, які спочатку планували витратити на створення окремого кол-центру", - повідомив він.

У той же час до проекту залучені Міністерство соціальної політики, Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство юстиції, Міністерство освіти та науки, урядовий контакт-центр.

Дубілет навів дані ООН, згідно з якими кожна шоста жінка в Україні пережила принаймні одну з форм насильства протягом останніх 12 місяців.

"Від 1 до 3 млн дітей в Україні стають свідками або жертвами домашнього насильства", - розповів Дубілет.

В Україні запустили гарячу лінію з попередження домашнього насильства

Відзначимо, в листопаді 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив створення кол-центру для жертв домашнього насильства.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Кабінет міністрів України запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.

Також в грудні 2019 року в Україні запрацювала гаряча лінія для підприємців, яка допомагатиме в питання, що стосуються бізнесу.

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