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Кабмін запустив сервіс безпаперових квитанцій

Новини » Суспільство     24.12.2019 - 12:54
Кабмін запустив сервіс безпаперових квитанцій
Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пілотний проект ввела до 31 грудня 2021 року

Кабінет міністрів України прийняв рішення про запуск пілотного проекту безпаперових квитанцій "Check". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне постанова Кабміну.

Згідно з постановою Кабміну, експериментальний проект реалізується до 31 грудня 2021 року. Він дозволить громадянам надавати квитанції про оплату Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в електронному форматі. При цьому збережеться можливість використання і паперових квитанцій.

"Вже через кілька днів ЦНАП вже не зможуть вимагати паперову квитанцію у випадку використання Check. Однак паперовими квитанціями можете користуватися надалі. Як це працює: ви надаєте код квитанції замість паперової квитанції про оплату адмінпослуги, ревізор платежу перевіряє його за цим кодом на сайті check.gov.ua", - повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Прем'єр зазначив, що необхідне програмне забезпечення вже розіслано в ЦНАП і банки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Кабмін планує запустити сервіс, який дозволить перевести всі квитанції про оплату в електронний формат. За словами міністра Кабміну Дмитра Дубілета, новий сервіс дозволить зробити будь-яку оплату онлайн і отримати номер квитанції, який можна показати чиновнику. Це дозволить позбутися необхідності приносити чиновникам паперові квитанції про оплату.

Також повідомлялося, що Кабмін спрощує перетин кордону Херсонської області з Кримом для дітей від 14 до 16 років.

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