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Посвідчення учасників бойових дій інтегрують в додаток "Дія": названі терміни

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 15:41
Посвідчення учасників бойових дій інтегрують в додаток "Дія": названі терміни Фото: у додатку" дія " з'являться посвідчення учасників бойових дій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посвідчення учасників бойових дій (УБС) інтегрують в додаток "Дія" в жовтні поточного року. Крім того, планується підключити до нього можливість оформляти пільговий електронний квиток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань ветеранів.

"Після запуску державного реєстру ветеранів ми плануємо в жовтні представити посвідчення учасника бойових дій в онлайн-сервісі державних послуг "Дія", - сказав заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимир Левчук.

За його словами, в додаток планується внести не тільки посвідчення УБС, але і всіх категорій, якими займається Міністерство.

"Мінветеранов розробляє концепцію і опрацьовує реалізацію пільгового електронного квитка, який буде доступний в додатку "Дія", - додав він.

Відомство також працює над запуском онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), яка дасть захисникам України рівні можливості, незалежно від географії проживання, для початку власного бізнесу.

"Ми хочемо об'єднати ряд онлайн-платформ, які зараз створені, щоб максимально розширити аудиторію для доступу до цих сервісів", - уточнив заступник міністра.

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