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В Україні планують створити Федерацію ветеранського спорту, - міністр

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Київ, Понеділок 09 серпня 2021 09:32
В Україні планують створити Федерацію ветеранського спорту, - міністр Фото: міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

У Раді знаходиться проект змін до закону про фізичну культуру і спорт. В Україні планують створити Федерацію ветеранського спорту.

Про це повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю РБК-Україна.

У міністерстві хочуть зайнятися розвитком ветеранського спорту, українську збірну запросили у вересні на Ігри воїнів у США.

"Але поки немає чіткого правового регулювання ветеранського спорту. У Раді знаходиться проект змін до закону про фізичну культуру і спорт, має бути окрема Федерація ветеранського спорту, календар змагань, план зборів тощо", - заявила міністр.

За її словами, це розвиток спорту в громадах, щоб підтягувати ветеранів у цей вид соціальної активності.

"Щоб це не 40 людей були залучені, яким забезпечуються умови і підготовка, а широкі кола ветеранів і членів їх сімей могли долучитися", - сказала Лапутіна.

Нагадаємо, в Україні з'явиться ветеранський фонд.

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