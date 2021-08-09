В Україні з'явиться ветеранський фонд: що це означає

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла, що міністерство працює над створенням Українського ветеранського фонду. Постанова про її створення вже прийнята урядом.

Про це міністр розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

За її словами, це буде державна установа, яка фінансуватиметься як з бюджету, так і за рахунок держгарантій залучати міжнародну технічну допомогу та донорську допомогу як з України, так і з-за кордону.

Цей фонд буде під різні програми:

розвитку бізнес-стартапів для ветеранів,

розвитку ініціатив громадянського суспільства.

Також це стосуватиметься реабілітації та інших напрямків.

"Прийнято постанову, планом дій уряду передбачено створення фонду вже в наступному році",- повідомила міністр.

Один з важливих напрямків - розвиток ветеранського бізнесу.

"Коли ми побачили, що виробляють наші ветерани на недавньому ветеранському форумі, ми розробили бренд "Створено захисниками". Ініціатива така: поспілкуватися з провідними операторами торгових роздрібних мереж, щоб вони у себе виставляли окремо крафтову ветеранську продукцію, як виставляють окремо органічну їжу, наприклад", - повідомила Лапутіна.