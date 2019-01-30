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В Україні запускають Реєстр імпортозаміщення та кооперації в ОПК

Новини » Політика    30.01.2019 - 13:32
В Україні запускають Реєстр імпортозаміщення та кооперації в ОПК
Ілюстративне фото ("Укроборонпром")

Реєстр дозволить активізувати процеси імпортозаміщення в оборонному комплексі

Кабінет міністр України затвердив запуск Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі (ОПК). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

В уряді підкреслюють, що реєстр розроблено для активізації процесів імпортозаміщення і розвитку кооперації підприємств ОПК України. Реалізація проекту дозволить сформувати єдину базу даних виробників і користувачів продукції оборонного призначення, поставки якої в Україну повністю або частково зупинено.

Також передбачається, що єдина база таких виробників допоможе розширити кооперацію між ними, що зможе завантажити власні виробничі потужності і поліпшить освоєння виробництва нової продукції. Затверджений сьогодні порядок визначає вимоги до інформації, яка подається підприємствами для включення їх до Реєстру. Внесення інформації та відомостей про підприємства ОПК та ведення самої бази здійснює Мінекономрозвитку.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Ізраїль домовилися про співпрацю у сфері озброєння.

Відзначимо, в січні парламент схвалив закон про пряму закупівлю послуг оборонного призначення.

 

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