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Зеленський підписав закон про онлайн-торги землею

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Київ, Четвер 24 червня 2021 19:24
Зеленський підписав закон про онлайн-торги землею Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про онлайн-торги земельними ділянками. Документ повернувся до Верховної Ради з підписом глави держави.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Законопроєкт №2195, який дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах, був направлений президенту на підпис 4 червня. В цей же день документ був повернутий в апарат парламенту з підписом спікера Верховної ради Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, 18 травня депутати прийняли законопроєкт про онлайн-торги земельними ділянками. На початку червня депутати розблокували його підписання спікером Ради і президентом.

Як писало РБК-Україна, раніше набув чинності закон, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Він необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

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