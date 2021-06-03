ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада розблокувала підписання закону про онлайн-торги землею

Новость на русском →
Україна, Четвер 03 червня 2021 10:33
Рада розблокувала підписання закону про онлайн-торги землею Фото: Рада розблокувала закон про продаж землі через інтернет (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада розблокувала підписання закону про онлайн-торги землею. Йдеться про законопроект №2195.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

До парламенту внесли сім проектів постанов про скасування результатів голосування за законопроект, проте народні депутати не підтримали жоден з них.

Таким чином закон тепер може підписати голова парламенту Дмитро Разумков і передати його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, в понеділок у фракції "Слуга народу" анонсували, що розблокують підписання документа.

Так, у середині травня Рада прийняла ще один законопроект для завершення земельної реформи, який дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

Як писало РБК-Україна, раніше набрав чинності закон, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Він необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Так, 28 квітня ВР прийняла відповідний проект закону в другому читанні, голосування за закон у залі супроводжувалося криками "Ганьба".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка торги Верховна Рада земля
NEWS
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях