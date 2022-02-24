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"Чітко дотримуйтесь інструкцій". СБУ звернулася до українців через воєнний стан

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 12:42
"Чітко дотримуйтесь інструкцій". СБУ звернулася до українців через воєнний стан Фото: СБУ виступила зі зверненням через воєнний стан (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Служба безпеки України виступила зі зверненням до громадян через воєнний стан в країні. Українців закликають чітко слідувати інструкціям військових і місцевої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення СБУ.


"У державі введено воєнний стан. Це необхідний крок для безпеки країни і нашої перемоги. Зберігайте спокій! Чітко дотримуйтесь інструкцій військових і місцевої влади у ваших містах і не піддавайтеся ворожій дезінформації", - йдеться в заяві.

В СБУ зазначають, що ситуація, в якій перебуває Україна, вимагає від усіх єдності, спокою і рішучості.

"Всі органи державної влади, всі органи силового блоку, співробітники СБУ, бійці Центру спеціальних операцій "А" разом зі Збройними силами працюють на максимум для найбільш ефективного захисту нашої країни і вашої безпеки", - підкреслили в спецслужбі.

Нагадаємо, сьогодні через російське вторгнення Україна запровадила воєнний стан.

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