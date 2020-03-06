В Україні заборонили трансляцію телеканалу RTVI

Ілюстративне фото (mediasat.info)

Зміст програми не відповідає вимогам законодавства України

Національна рада телебачення та радіомовленню остаточно заборонила трансляцію російськомовного телеканалу RTVІ на території України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Повідомляється, що Національна рада своїм рішенням визнала, що зміст іноземної програми RTVI, яка має юрисдикцію Королівства Іспанії, не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавству України.

"Тому вона була вилучена з переліку дозволених для ретрансляції програм, що не дозволяє вітчизняним провайдерам далі поширювати її в мережах України", - йдеться в повідомленні.

Регулятор провів моніторинг програм RTVI в період з 24 лютого по 1 березня 2020 року.

В цей час неодноразово було зафіксовано наявність порушення закону України "Про телебачення і радіомовлення" (ч. 2 ст. 6). Згідно із законом не допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепрограм), одним з учасників яких є особа, внесена в перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

На каналі регулярно з'являються російські артисти зі списку осіб, які загрожують національній безпеці (Володимир Меньшов, Микола Цискарідзе, Михайло Пореченков). А 1 березня в одній з телепередач RTVi показали карту світу, де український півострів Крим був позначений як територія Росії.

Раніше Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення заборонила трансляцію телеканалів "Єврокіно", "Топшоп ТБ" і "Зоопарк".

Нагадаємо, в СБУ відповіли на запит РБК-Україна повідомили, що аналіз інформаційної складової ефективності заборони російських соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники" свідчить про позитивні результати вжитих обмежувальних заходів. Проте, протягом 2019 року слідчими органами безпеки було відкрито 34 кримінальні провадження стосовно власників сепаратистських угруповань і пропагандистів сепаратизму в соцмережах "ВКонтакте" та "Однокласники", дії яких містять ознаки злочинів, передбачених ст. 109, 110 і ст. ст. 258-3 КК України.