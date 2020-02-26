В СБУ оцінили ефективність заборони російських соцмереж

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Наслідком санкцій стало скорочення української аудиторії заборонених інформаційних ресурсів

Аналіз інформаційної складової ефективності заборони російських соцмереж "ВКонтакте" та "Одноклассники" свідчить про позитивні результати застосованих обмежувальних заходів. Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України на запит РБК-Україна.

Зазначається, що прямим наслідком запровадження санкцій стало скорочення української аудиторії заборонених інформаційних ресурсів, завдяки чому істотно звузилась цільова аудиторія, проти якої було спрямовано негативні інформаційні впливи РФ.

"Разом з тим, зазначені соціальні мережі надалі використовуються російськими спецслужбами в якості інструменту інформаційної війни проти України. Протягом 2019 року слідчими органів безпеки було відкрито 34 кримінальних проваджень щодо власників сепаратистських спільнот та пропагандистів сепаратизму у соцмережах "ВКонтакте" та "Одноклассники", дії яких містять ознаки вчинених злочинів, передбачених ст. 109, ст. 110 та ст. 258-3 КК України. У рамках цих кримінальних проваджень винесено 21 обвинувальний вирок суду", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України "Про санкції", СБУ має право винести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій.

"Остаточне рішення щодо застосування персональних санкцій приймається РНБО та вводиться в дію Указом президента", - додали в СБУ.

Раніше повідомлялося, що Міністерство культури, молоді та спорту України має намір ініціювати продовження заборони на російські соціальні мережі та медіа.

Нагадаємо, до перемоги на президентських виборах Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна порівняв заборону російських соцмереж з "парковками в Києві". Він також підкреслював, що альтернативних соціальних мереж українцям недостатньо, якщо вони обходять заборону.

Крім того, в серпні нинішній віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що не рекомендував би знімати блокаду соціальних мереж. На його думку, там досить багато контенту, який негативно впливає на українців".