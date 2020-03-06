В Украине запретили трансляцию телеканала RTVI

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Содержание программы не соответствует требованиям законодательства Украины

Национальный совет по телевидению и радиовещанию окончательно запретил трансляцию русскоязычного телеканала RTVІ на территории Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что Национальный совет своим решением признал, что содержание иностранной программы RTVI, которая имеет юрисдикцию Королевства Испании, не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

"Поэтому она была удалена из перечня разрешенных для ретрансляции программ, что не позволяет отечественным провайдерам дальше распространять ее в сетях Украины", - говорится в сообщении.

Регулятор провел мониторинг программ RTVI в период из 24 февраля по 1 марта 2020 года.

В это время неоднократно было зафиксировано наличие нарушения закона Украины "О телевидении и радиовещании" (ч.2 ст.6). Согласно закону не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

На канале регулярно появляются российские артисты из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности (Владимир Меньшов, Николай Цискаридзе, Михаил Пореченков). А 1 марта в одной из телепередач RTVi показали карту мира, где украинский полуостров Крым был обозначен как территория России.

Ранее Нацрада Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретила трансляцию телеканалов "Еврокино", "Топшоп ТВ" и "Зоопарк".

Напомним, в СБУ ответили на запрос РБК-Украина и сообщили, что анализ информационной составляющей эффективности запрета российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" свидетельствует о положительных результатах примененных ограничительных мер. Однако, в течение 2019 года следователями органами безопасности было открыто 34 уголовных производств в отношении владельцев сепаратистских сообществ и пропагандистов сепаратизма в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", действия которых содержат признаки совершенных преступлений, предусмотренных ст. 109, ст. 110 и ст. 258-3 УК Украины.