В Україні заборонили трансляцію ще трьох російських телеканалів

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Забороняється ретрансляція телеканалів "Еврокино", "Топшоп ТВ" і "Зоопарк"

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заборонила трансляцію телеканалів "Еврокино", "Топшоп ТВ" і "Зоопарк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Нацради.

Повідомляється, що відповідні рішення члени Національної ради підтримали одноголосно.

"Країною-правовласником усіх трьох програм є Російська Федерація, ліцензії на мовлення телеканалів видані Роскомнадзором, мова ведення програм - російська", - йдеться й повідомленні.

Зазначається, що для вилучення з Переліку трьох телеканалів, що належать до юрисдикції Російської Федерації, яку законодавством України визнано державою-окупантом та державою-агресором, у рішеннях наведено відповідні законодавчі підстави. Зокрема, рішенням РНБО від 2015 року було доручено Кабміну за участю Національної ради вжити невідкладних заходів щодо припинення російської інформаційної агресії, здійснюваної з використанням іноземних та вітчизняних засобів масової інформації. Тож Нацрада вирішила тимчасово припинити розгляд питання про адаптацію російських каналів.

"Керуючись нормами Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" та іншими нормативно-правовими документами, регулятор скасував свої попередні рішення щодо програм "Еврокино", "Топшоп" і "Зоопарк" та вилучив їх із Переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції на території України", - додали у відомстві.

Раніше в СБУ відповіли на запит РБК-Україна і повідомили, що аналіз інформаційної складової ефективності заборони російських соцмереж "ВКонтакте" та "Одноклассники" свідчить про позитивні результати застосованих обмежувальних заходів. Однак, протягом 2019 року слідчими органів безпеки було відкрито 34 кримінальних проваджень щодо власників сепаратистських спільнот та пропагандистів сепаратизму у соцмережах "ВКонтакте" та "Одноклассники", дії яких містять ознаки вчинених злочинів, передбачених ст. 109, ст. 110 та ст. 258-3 КК України.