В Україні заборонили партію херсонського колаборанта Сальдо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Суд ухвалив рішення про заборону діяльності проросійської партії сьогодні, 14 червня. Наголошується, що все майно організації переходить під контроль української держави. Рішення можуть оскаржити у Верховному суді.

"Блок Володимира Сальдо" став шостою партією, діяльність якої заборонили на території України протягом останніх шести днів.

Варто зауважити, що Сальдо - колишній мер Херсона. Він створив партію ще 2019 року перед місцевими виборами в 2020. Проти нього відкрито провадження, бо політик став одним з 23 людей в Херсонській області, які взяли російський паспорт.