В Україні заборонили партію херсонського колаборанта Сальдо
Восьмий апеляційний адміністративний суд затвердив заборону діяльності партії "Блок Володимира Сальдо" в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Суд ухвалив рішення про заборону діяльності проросійської партії сьогодні, 14 червня. Наголошується, що все майно організації переходить під контроль української держави. Рішення можуть оскаржити у Верховному суді.
"Блок Володимира Сальдо" став шостою партією, діяльність якої заборонили на території України протягом останніх шести днів.
Варто зауважити, що Сальдо - колишній мер Херсона. Він створив партію ще 2019 року перед місцевими виборами в 2020. Проти нього відкрито провадження, бо політик став одним з 23 людей в Херсонській області, які взяли російський паспорт.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов щодо заборони політичної партії "Держава".
Також ми писали, що у понеділок, 13 червня, Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив партію "Соціалісти".
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