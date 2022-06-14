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В Україні заборонили партію херсонського колаборанта Сальдо

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Львів, Вівторок 14 червня 2022 17:18
В Україні заборонили партію херсонського колаборанта Сальдо Фото: херсонський колаборант Володимир Сальдо (facebook.com/SaldoVladimir)
Автор: Іван Носальський

Восьмий апеляційний адміністративний суд затвердив заборону діяльності партії "Блок Володимира Сальдо" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Суд ухвалив рішення про заборону діяльності проросійської партії сьогодні, 14 червня. Наголошується, що все майно організації переходить під контроль української держави. Рішення можуть оскаржити у Верховному суді.

"Блок Володимира Сальдо" став шостою партією, діяльність якої заборонили на території України протягом останніх шести днів.

Варто зауважити, що Сальдо - колишній мер Херсона. Він створив партію ще 2019 року перед місцевими виборами в 2020. Проти нього відкрито провадження, бо політик став одним з 23 людей в Херсонській області, які взяли російський паспорт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов щодо заборони політичної партії "Держава".

Також ми писали, що у понеділок, 13 червня, Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив партію "Соціалісти".

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