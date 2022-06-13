ru ua
Пн, 13 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Суд заборонив партію "Соціалісти" з списку РНБО

Новость на русском →
Україна, Понеділок 13 червня 2022 13:40
Суд заборонив партію "Соціалісти" з списку РНБО Фото: Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові (chesno.org)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 13 червня, Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив партію "Соціалісти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сторінці суду в Facebook.

"Інформуємо про те, що судом частково задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Соціалісти", - йдеться в ньому.

Так, згідно рішення суду, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

"В задоволенні решти позовних вимог - відмовлено", - додали в прес-службі судової установи.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про призупинення діяльності ОПЗЖ та низки інших партій. В цей список увійшли: "Опозиційна платформа - за життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", "Соціалісти","Блок Володимира Сальдо".

Крім того, в Україні заборонили діяльність партії "Опоблок". Докладніше - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО
NEWS
В офісі президента відповіли на "важке питання", коли і як закінчиться війна
В офісі президента відповіли на "важке питання", коли і як закінчиться війна
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає