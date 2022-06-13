Суд заборонив партію "Соціалісти" з списку РНБО

У понеділок, 13 червня, Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив партію "Соціалісти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сторінці суду в Facebook .

"В задоволенні решти позовних вимог - відмовлено", - додали в прес-службі судової установи.

Так, згідно рішення суду, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

"Інформуємо про те, що судом частково задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Соціалісти", - йдеться в ньому.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про призупинення діяльності ОПЗЖ та низки інших партій. В цей список увійшли: "Опозиційна платформа - за життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", "Соціалісти","Блок Володимира Сальдо".

Крім того, в Україні заборонили діяльність партії "Опоблок". Докладніше - в матеріалі РБК-Україна.

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