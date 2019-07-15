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ЦВК завершила реєстрацію спостерігачів на виборах до Ради

Новини » Вибори 2019    15.07.2019 - 15:33
ЦВК завершила реєстрацію спостерігачів на виборах до Ради
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усього комісія зареєструвала понад 1700 спостерігачів

Центральна виборча комісія завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України. Про це повідомляє прес-служба комісії у своєму Facebook.

Зокрема, Центрвиборчком зареєстрував 306 спостерігачів у понеділок, 15 липня.

ЦВК завершила реєстрацію спостерігачів на виборах до Ради

"ЦВК завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України… Під час сьогоднішнього засідання комісія зареєструвала 306 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав", - сказано у повідомленні.

При цьому всього зареєстровано 1 719 офіційних спостерігачів. А саме: від 22 міжнародних організацій - 1 602 офіційних спостерігачів, від 12 іноземних держав - 117 офіційних спостерігачів.

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, останній день зміни місця голосування на позачергових виборах до Верховної ради.

Як писало РБК-Україна раніше, Центральна виборча комісія (ЦВК) вперше оприлюднила фотографії кандидатів у народні депутати на позачергових виборах у Раду, які балотуються в одномандатних виборчих округах.

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