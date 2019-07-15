ЦВК завершила реєстрацію спостерігачів на виборах до Ради

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усього комісія зареєструвала понад 1700 спостерігачів

Центральна виборча комісія завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України. Про це повідомляє прес-служба комісії у своєму Facebook.

Зокрема, Центрвиборчком зареєстрував 306 спостерігачів у понеділок, 15 липня.

"ЦВК завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України… Під час сьогоднішнього засідання комісія зареєструвала 306 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав", - сказано у повідомленні.

При цьому всього зареєстровано 1 719 офіційних спостерігачів. А саме: від 22 міжнародних організацій - 1 602 офіційних спостерігачів, від 12 іноземних держав - 117 офіційних спостерігачів.

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, останній день зміни місця голосування на позачергових виборах до Верховної ради.

Як писало РБК-Україна раніше, Центральна виборча комісія (ЦВК) вперше оприлюднила фотографії кандидатів у народні депутати на позачергових виборах у Раду, які балотуються в одномандатних виборчих округах.