В Україні закрилися виборчі дільниці

Ілюстративне фото (УНІАН)

Виборчі дільниці працювали з 8:00 до 20:00

У день другого туру виборів в Україні, 21 квітня 2019 року, виборчі дільниці для голосування закрилися о 20:00. Про це повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, виборці могли проголосувати з 8:00 до 20:00.

Голосування на виборах глави держави стартувало в Австралії. Зокрема, на закордонній виборчій дільниці в Австралії вибори почалися о 01:00 за київським часом у неділю, 21 квітня. Завершиться ж голосування на виборах президента о 6:00 ранку 22 квітня за київським часом на ділянці в Сан-Франциско.

Нагадаємо, місце голосування у другому турі виборів 2019 змінили 325 604 українця. Найбільша кількість заяв подана від жителів Донецької і Луганської областей - 58 968 і 29 784 відповідно.

Так, перед першим туром більше 315 тис. громадян змінили місце голосування. Перед першим туром у виборців було три місяці для подачі відповідних заяв, а перед другим туром у виборців був усього тиждень.

Як писало РБК-Україна, до другого туру виборів в Україні Центральна виборча комісія (ЦВК) передала бюлетені на закордонні дільниці. Всього на 101 закордонну виборчу дільницю передали 436 528 бюлетенів.