В Украине закрылись избирательные участки

Иллюстративное фото (УНИАН)

Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00

В день второго тура выборов в Украине, 21 апреля 2019 года, избирательные участки для голосования закрылись в 20:00. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, избиратели могли проголосовать с 8:00 до 20:00.

Голосование на выборах главы государства стартовало в Австралии. В частности, на заграничном избирательном участке в Австралии выборы начались в 01:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 апреля. Завершится же голосование на выборах президента в 6:00 утра 22 апреля по киевскому времени на участке в Сан-Франциско.

Напомним, место голосования во втором туре выборов 2019 изменили 325 604 украинца. Наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей - 58 968 и 29 784 соответственно.

Так, перед первым туром более 315 тыс. граждан сменили место голосования. Перед первым туром у избирателей было три месяца для подачи соответствующих заявлений, а перед вторым туром у избирателей была всего неделя.

Как писало РБК-Украина, ко второму туру выборов в Украине Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала бюллетени на заграничные участки. Всего на 101 заграничный избирательный участок передали 436 528 бюллетеней.