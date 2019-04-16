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Місце голосування змінили більше виборців, ніж перед першим туром

Новини » Вибори 2019    16.04.2019 - 19:32
Місце голосування змінили більше виборців, ніж перед першим туром
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього місце голосування змінили більше 325 тис. виборців

Місце голосування у другому турі виборів 2019 змінили 325 604 українця. Про це повідомила у Facebook голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук у Facebook

Вона нагадала, що відділи ведення Державного реєстру виборців почали прийом одразу після оголошення ЦВК результатів голосування у першому турі.

"Фактично, з 7 по 15 квітня, своїм правом тимчасово змінити місце голосування скористалися 325 604 українця", - написала Сліпачук.

Найбільшу кількість заяв подано від жителів Донецької і Луганської областей - 58 968 і 29 784 відповідно.

"Якщо порівнювати з цим процесом напередодні голосування 31 березня, то наразі кількість громадян, які скористалися своїм правом зміни, виросла на 9 879", - додала голова ЦВК. 

Наразі відділи ведення Державного реєстру виборців розпочали друк уточнених списків виборців та передачу їх дільничним виборчим комісіям.

Місце голосування змінили більше виборців, ніж перед першим туром

Нагадаємо, перед першим туром понад 315 тис. громадян змінили місце голосування. Тоді виборці мали три місяці для подання відповідних заяв. Перед другим туром у виборців був лише тиждень.

РБК-Україна писало, виборці можуть звернутися до суду з позовом про уточнення списку виборців для голосування у другому турі виборів 2019 до 18 квітня включно. 

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