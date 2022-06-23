Депутат Держдуми погрожує ракетним ударом по посольству США в Києві

Росія має завдати ракетного удару по будівлі посольства США в Києві у відповідь на постачання до ЗСУ пускових установок HIMARS.

Про це заявив депутат Держдуми РФ і заступник комітету з нацоборони Юрій Швиткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Лента.ру ".

"Це (постачання систем HIMARS) вкотре підкреслює рух крок за кроком до Третьої світової війни з боку США. Слід розуміти, що ми повинні жорстко відреагувати. На мою думку, сьогодні реакція має стосуватися і тих країн, які постачають озброєння", - сказав Швиткін.

Він вважає, що слід не просто нищити інфраструктуру абощо, головний центр ухвалення рішень - посольство США.

"Я гадаю, що рано чи пізно це стане ціллю для збройних сил Росії, народної міліції "ДНР" і "ЛНР". Моя позиція - треба нищити урядовий квартал в Києві, варто знищувати відповідні точки. Так, ця робота триває з боку міністерства оборони Росії, але треба завдати більш масованих ударів", - сказав російський депутат.

Швиткіна найбільше непокоїть, що при використанні установки HIMARS як оперативно-тактичного ракетного комплексу його дальність становитиме більше 195 кілометрів.

На його думку, українське військово-політичне керівництво буде завдавати цими комплексами ударів по території РФ.