ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Депутат Держдуми погрожує ракетним ударом по посольству США в Києві

Новость на русском →
Україна, Четвер 23 червня 2022 21:28
Депутат Держдуми погрожує ракетним ударом по посольству США в Києві Фото: депутат Держдуми погрожує ракетним ударом по посольству США в Києві (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росія має завдати ракетного удару по будівлі посольства США в Києві у відповідь на постачання до ЗСУ пускових установок HIMARS.

Про це заявив депутат Держдуми РФ і заступник комітету з нацоборони Юрій Швиткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Лента.ру".

"Це (постачання систем HIMARS) вкотре підкреслює рух крок за кроком до Третьої світової війни з боку США. Слід розуміти, що ми повинні жорстко відреагувати. На мою думку, сьогодні реакція має стосуватися і тих країн, які постачають озброєння", - сказав Швиткін.

Він вважає, що слід не просто нищити інфраструктуру абощо, головний центр ухвалення рішень - посольство США.

"Я гадаю, що рано чи пізно це стане ціллю для збройних сил Росії, народної міліції "ДНР" і "ЛНР". Моя позиція - треба нищити урядовий квартал в Києві, варто знищувати відповідні точки. Так, ця робота триває з боку міністерства оборони Росії, але треба завдати більш масованих ударів", - сказав російський депутат.

Швиткіна найбільше непокоїть, що при використанні установки HIMARS як оперативно-тактичного ракетного комплексу його дальність становитиме більше 195 кілометрів.

На його думку, українське військово-політичне керівництво буде завдавати цими комплексами ударів по території РФ.

Нагадаємо, в Україну вже прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Їх надали Сполучені Штати.

Раніше повідомлялося, що США можуть закласти 450 мільйонів доларів до бюджету-2023 для військової допомоги Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна дума РФ
NEWS
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі